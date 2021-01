Segundo os dados provisórios enviados ao SAPO24 pela PSP, de "mais de uma centena de operações de fiscalização de estabelecimento", as autoridades encerraram um estabelecimento por incumprimento de regras, levantaram dois autos por incumprimento de horário e 13 autos por consumo de álcool na via pública e por não acatamento das indicações dos agentes.

No que toca à fiscalização das estradas, a PSP registou entre 31 de dezembro e 3 de janeiro 286 acidentes, com uma pessoa falecida, cinco feridos graves e 68 feridos ligeiros, sendo que estes valores, ainda que provisórios, apontam para uma diminuição face ao período homólogo.

"Registamos uma enorme quebra na circulação e muito poucas situações em que solicitamos aos condutores que regressassem de imediato ao domicílio", refere a fonte da PSP.

Foram concretizadas 173 detenções, tendo 59 ocorrido por condução sem habilitação legal, outras 56 por condução sob o efeito de álcool e cinco por posse de arma de fogo ilegal.

Para a PSP, "o balanço é muito positivo, verificando-se elevado grau de cumprimento por parte de toda a população portuguesa".

Os resultados finais da operação "Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2020-2021" serão divulgados na terça-feira.

O estado de emergência decretado em 9 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 7 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

O Governo decidiu manter as medidas previstas para o Natal, mas agravou as do período do Ano Novo, com recolher obrigatório a partir das 23:00 de 31 de dezembro, e a partir das 13:00 nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, estando vigente a proibição de circular entre concelhos nesse período.