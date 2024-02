“Nós também temos armas capazes de atingir alvos no vosso território”, afirmou Putin, citado pela agência francesa AFP, no seu discurso anual perante da Assembleia Federal, em Moscovo.

Moscovo tem acusado os aliados ocidentais da Ucrânia de estarem a fornecer armas a Kiev capazes de atingir alvos no interior da Federação Russa.

Putin considerou disparatadas alegações de que a Rússia pretende atacar a Europa, mas advertiu a NATO de que as consequências serão desastrosas se enviar tropas para a Ucrânia, segundo a agência espanhola EFE.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, admitiu recentemente a possibilidade do envio de tropas ocidentais para a Ucrânia para ajudar a combater a invasão russa, mas os parceiros da NATO rejeitaram tal possibilidade.

Ainda quanto à guerra na Ucrânia, Putin afirmou também que o exército russo está a avançar "com confiança" em várias frentes. A Rússia está “a defender a sua soberania e segurança e a proteger os nossos compatriotas” na Ucrânia, disse Putin sobre o conflito que Moscovo iniciou com a invasão do país vizinho há dois anos.

Putin iniciou o discurso anual à nação às 12:13 em Moscovo (09:13 em Lisboa).