“Nos próximos três a quatro meses estaremos prontos para fornecer gratuitamente entre 25.000 e 50.000 toneladas de cereais ao Burkina Faso, Zimbabué, Mali, Somália, República Centro-Africana e Eritreia”, afirmou o líder russo na sessão de abertura da cimeira Rússia-África, em São Petersburgo.

Putin acrescentou que a Rússia também irá suportar o custo do transporte dos grãos.

As palavras do chefe de Estado russo, transmitidas pela televisão russa, surgem num contexto de preocupação entre os países africanos, na sequência da recente rescisão do acordo sobre a exportação de cereais ucranianos para o Mar Negro.