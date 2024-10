Na Duma, Câmara Baixa do Parlamento, 314 deputados votaram a favor do orçamento trienal, 78 abstiveram-se e uma pessoa votou contra, segundo os resultados oficiais.

O texto, que terá pelo menos uma segunda votação a 14 de novembro, deverá ser aprovado posteriormente pelo Conselho da Federação (a Câmara Alta) antes da sua promulgação por parte do presidente Vladimir Putin.

"O fortalecimento da capacidade de defesa do país" e "a integração das regiões" ucranianas ocupadas são "prioridades", afirmou Putin em setembro.

Com esse objetivo, o Kremlin decidiu continuar com fortes investimentos no Exército.

Segundo o projeto de lei, os gastos de defesa chegarão em 2025 a quase 130 mil milhões de euros.

O orçamento militar já havia aumentado em 70% em 2024, representando este ano, junto com os investimentos em segurança, 8,7% do PIB, segundo Putin, algo inédito na história moderna da Rússia.