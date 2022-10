Várias cidades na Ucrânia foram alvos de ataques na manhã, algo que o presidente russo, Vladimir Putin, confirmou durante uma reunião esta segunda-feira do seu Conselho de Segurança. O líder refere que esta medida surge como retaliação pelo ataque que atingiu a ponte que permite a ligação entre a Rússia e a Península da Crimeia, no último sábado.

"Por proposta do Ministério da Defesa russo e de acordo com o plano do Estado-Maior, foi realizado um ataque maciço com armas de precisão de longo alcance contra usinas, comandos militares e centros de comunicação da Ucrânia", disse o presidente russo, apontando o dedo à Ucrânia da explosão na ponte na Crimeia.

"É óbvio que os serviços secretos ucranianos ordenaram, organizaram e executaram o ataque terrorista destinado a destruir a infraestrutura civil crítica da Rússia", referiu Putin, salientando também que os bombardeamentos poderão continuar.

"Se os ataques continuarem contra a Rússia, a resposta será dura. As respostas serão da mesma escala que as ameaças à Rússia. No caso de novas tentativas de realizarem atos terroristas no nosso território, a resposta da Rússia será dura", assinalou.