“Para finais do segundo trimestre aguarda-se que, no contexto do aumento dos preços do petróleo, a situação se altere e comecem a afluir as receitas adicionais de petróleo e de gás para o orçamento”, disse Putin numa reunião com membros do Governo russo sobre o desenvolvimento socioeconómico do país.

Entre janeiro e março, a contribuição de gás e petróleo para os cofres do Estado russo ascendeu a 1,6 biliões de rublos, cerca de 18.744 milhões de euros, menos 45% em relação aos três primeiros meses de 2022. Em paralelo, as receitas não derivadas dos hidrocarbonetos aumentaram 14% para 1,4 biliões de rublos, cerca de 15.693 milhões de euros.

Para compensar o défice, o Estado russo vai vender entre 7 de abril e 5 de maio divisas num total de cerca de 862,8 milhões de euros.

A diminuição de receitas de petróleo e gás foi em particular motivada pelos preços mais baixos do petróleo Urals e uma diminuição das exportações de gás natural.

Em fevereiro, devido a uma diminuição da cotação do crude Urals como fórmula objetiva para definir os preços de exportação do petróleo russo e as formas de calcular as receitas para o orçamento, a Rússia optou por definir outro mecanismo.

O Governo ainda não especificou o processo, mas o ministério assegura que o novo mecanismo de cálculo “contribuirá para uma recuperação gradual das receitas de impostos sobre o setor petrolífero, em particular na segunda metade do ano”.