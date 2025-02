Segundo vários canais do Telegram e meios de comunicação locais, o carro que provocou o acidente, a uma velocidade de 150 quilómetros por hora, era um BMW X7 SUV conduzido por três militares de origem daguestanesa.

O Ministério do Interior de Belgorod confirmou o acidente em que morreram instantaneamente Olga Liubimova, 38 anos, mãe de um filho, e Marina Parovishnik, 45 anos, mãe de dois filhos. Ambas eram enfermeiras de urgência.

As fotografias do acidente e o vídeo da câmara de vigilância da polícia no cruzamento, que mostra o momento da colisão, foram divulgados nas redes sociais.

Segundo os canais de Telegram Pepel, Shot e Baza, o carro era conduzido por Ramazan Gadzhimuradov, um treinador de artes marciais mistas, e estava acompanhado por Isa Abdurashidov, 31 anos, e Murad Musaev, 28 anos, todos militares.

Não foi adiantado o estado em que os três militares se encontram, nem se era o condutor um dos alcoolizados.

Na conta de Instagram deste último, há fotografias que o mostram em traje militar ao lado de um camião KAMAZ com a letra Z, utilizado pelas tropas russas na Ucrânia, e na companhia de outros militares com identificações da República Popular de Donetsk separatista.

O canal de telegrama Pepel noticiou que os habitantes de Belgorod estão a afluir ao cruzamento onde ocorreu o acidente e a depositar flores e velas em memória das duas enfermeiras.