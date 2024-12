Escreve a Reuters que Putin pediu desculpas este sábado ao Presidente Ilham Aliyev pelo "trágico incidente" em espaço aéreo russo, envolvendo um avião da Azerbaijan Airlines na quarta-feira.

"Vladimir Putin pediu desculpa pelo trágico incidente que ocorreu no espaço aéreo russo e manifestou as suas sinceras condolências às famílias das vítimas, desejando ainda rápida recuperação aos feridos", pode ler-se no comunicado emitido pelo Kremlin.

Recorde-se que 29 pessoas sobreviveram ao acidente aéreo.

Escreve a AFP que o presidente russo admitiu que o sistema antiaéreo russo estava ativo na quarta-feira, quando um avião do Azerbaijão tentou pousar antes de cair no Cazaquistão, segundo o Kremlin.

Putin falou por telefone com o seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliev, e disse que "o avião do Azerbaijão tentou pousar no aeroporto de Grozny. Neste mesmo momento, as cidades de Grozny, Mozdok e Vladikavkaz estavam a ser atacadas por drones de combate ucranianos, e o sistema de defesa aérea russo repeliu os ataques".

O presidente russo não indicou, todavia, se o avião foi atingido pelos mísseis russos.

O avião efetuava, na quarta-feira, um voo da capital do Azerbaijão, Bacu, para Grozny, a capital regional da república russa da Chechénia, quando virou em direção ao Cazaquistão e caiu ao tentar pousar.

Na sexta-feira, uma autoridade dos EUA e um ministro do Azerbaijão fizeram declarações separadas atribuindo a culpa do acidente a uma arma externa.

Na quinta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha pedido uma investigação completa sobre as circunstâncias da queda do avião no Cazaquistão e pedido pressão internacional para esclarecer as circunstâncias do acidente que sobreviveram 29 pessoas.

A Azerbaijan Airlines revelou que o avião sofreu "interferência física e técnica externa", citando os resultados preliminares da investigação ao desastre.