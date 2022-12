A nova legislação estabelece que apenas as cidadãs russas podem atuar como mães substitutas no território, mas a proibição não se aplica nos casos em que a pessoa estrangeira em questão é casada com um cidadão russo.

A lei indica que, a partir de agora, as crianças têm necessariamente de obter a cidadania russa se nascerem na Rússia, mesmo que nasçam por gestação de substituição.

Além disso, não impede os pais de se mudarem com a criança para outro país de residência e visa, de acordo com o texto, “proteger os menores russos”.

Esta medida permitirá também às autoridades russas competentes exercer o controlo necessário sobre a saída destes menores do país.