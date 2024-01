O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, e a homóloga norte-coreana, Choe Son-hui, abordaram com Vladimir Putin os acordos alcançados entre Moscovo e Pyongyang, bem como o reforço da cooperação e a situação na península coreana, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Uma visita do Presidente russo à Coreia do Norte está “na ordem do dia”, declarou o porta-voz.

“Existe um convite válido e Putin irá utilizá-lo numa altura conveniente por acordo mútuo entre as partes”, continuou Peskov, de acordo com a agência de notícias russa Interfax.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo Maria Zakharova defendeu a viagem da diplomata norte-coreana no fim de semana, apesar das sanções impostas ao país devido à testagem de mísseis: “Temos o direito de fazer tudo o que considerarmos necessário, tendo em conta o facto de declararmos constantemente o respeito pelo direito internacional, porque não estamos a violar quaisquer normas, mas a desenvolver relações com os nossos parceiros em vários domínios”, afirmou.

Em outubro, Lavrov deslocou-se a Pyongyang para celebrar o 75.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Rússia e a Coreia do Norte. Aí foi recebido pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, que, em meados de setembro, convidou Putin a visitar o país durante um encontro no cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente russo.

A visita de Choe surge depois de terem sido divulgadas novas provas de que a Coreia do Norte e a Rússia concordaram em cooperar militarmente durante a cimeira de setembro entre Kim e Putin.

A Casa Branca acusou a Rússia de ter disparado recentemente mísseis balísticos norte-coreanos contra a Ucrânia, somando-se aos já utilizados nos ataques de 30 de dezembro e 02 de janeiro. Mas Pyongyang e Moscovo negam a transferência de armamento.

Especialistas disseram acreditar que o regime norte-coreano recebeu assistência técnica russa no lançamento do primeiro satélite de reconhecimento militar em novembro passado.

A Coreia do Sul estima que o número de contentores — com mísseis balísticos, lançadores e centenas de milhares de munições de artilharia — transferidos desde o verão pela Coreia do Norte para a Rússia ultrapassa já os cinco mil.