“A Rússia apoia consistentemente todos os órgãos de poder legítimo da Venezuela, incluindo a sua Presidência e o seu Parlamento. E sem dúvida apoiamos o diálogo que você, senhor Presidente e o Governo mantêm com as forças da oposição”, indicou Putin no início do seu encontro com Maduro no Kremlin.

“Qualquer renúncia ao diálogo consideramos irracional, prejudicial para o país e constituiria uma ameaça ao bem-estar da população”, argumentou o Presidente russo.

Nicolás Maduro, por sua vez, salientou que Moscovo e Caracas “mostraram que podem superar qualquer dificuldade juntos”.

“Apoiamos a cooperação em várias áreas. Em maio passado, foi realizada uma reunião da comissão intergovernamental de alto nível e muitos dos assuntos que se discutiram nessa comissão foram resolvidos com sucesso. Trata-se de várias áreas: alimentação, saúde, energia e outras áreas”, explicou.

O Presidente venezuelano acrescentou que a reunião de hoje com Putin permitirá fazer um balanço do trabalho realizado este ano, “examinar quais os problemas que persistem, que realidades as duas partes enfrentam, como estão a ser feitos os progressos em várias áreas e traçar planos futuros”.

“Todos os trabalhos prosseguem de acordo com o cronograma previsto, em total conformidade com os nossos acordos”, enfatizou o Presidente russo.