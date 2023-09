Antes do encontro, em declarações breves à imprensa presente, Putin explicava que a reunião serviria para dar "passos importantes", com os temas da "crise na Ucrânia" e o "acordo de cereais" a fazerem parte dos tópicos de conversa. Este é o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde outubro do ano passado.

Apesar das expetativas inicias, no final deste encontro, Putin voltou a afirmar que não haverá renovação do acordo para a exportação de cereais ucranianos enquanto não estiverem em cima da mesa algumas contrapartidas que Moscovo exige, segundo a Associated Press. Entre as exigências, estão a facilitação de exportações de produtos agrícolas russos, tal como de fertilizantes.

Apesar disso, Putin confirmou estar próximo de um acordo para o fornecimento gratuito de cereais com seis nações africanas.

De recordar que em julho, Moscovo suspendeu o acordo de cereais, justificando que os parceiros internacionais se negaram a permitir uma amenização das sanções que proíbem a compra de fertilizantes e produtos agrícolas russos.