Datado de 2009, o quadro de 154 por 121 centímetros mostra um grupo de crianças e os seus cuidadores adultos, “como que clientes de uma creche absurda”, pode ler-se no ensaio sobre a obra, publicado pela leiloeira.

“Apesar da sua aparência fantástica, ‘School for Little Witches’ representa um ato de vingança sobre uma professora que aterrorizou Paula Rego enquanto criança. ‘Ela ensinou-me a tabuada e fez-me sentir mal em relação aos meus desenhos. Ela disse: ‘Olhem para esta menina, que diz que quer ser uma pintora e olhem para o lixo que ela desenha’. Eu projeto pessoas feias como personagens feias, ‘bullies’ e bruxas. Uso-as em cenários e tiro prazer da sua queda”, disse Paula Rego, numa entrevista de 2019, citada pelo ensaio.

créditos: DR /pinterest

A peça mais cara do leilão, em Londres, foi “Love is in the air”, de Banksy, que se aproximou de um milhão de libras.

Em julho de 2015, um quadro de Paula Rego no qual a pintora aludia à morte do marido, em 1988, foi arrematado num leilão em Londres por 1,6 milhões de euros, estabelecendo um recorde da artista portuguesa.

Uma outra obra da artista, "Looking Out" (1997), um pastel sobre papel em suporte de alumínio, com estimativa entre 707 mil euros e 989 mil euros, foi arrematado no mesmo leilão por uma licitação final de 1.360.941 euros.