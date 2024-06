“Temos uma novidade que é um facto consumado: afinal quem não consegue governar sem a extrema-direita é o PS, quem afinal não consegue fazer uma campanha para as europeias sem a extrema-direita é o PS, quem não consegue aprovar nada no parlamento sem o Chega é o PS. Quem afinal não tem futuro na democracia portuguesa sem o Chega é o PS.”

Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD

27-05-2024

“O país não mostra aos jovens que eles aqui em Portugal podem de facto conseguir as suas ambições. Ao contrário, anula, faz promessas, oferece dinheiro, e essa não é nossa perspetiva.”

Ossanda Líber, líder e cabeça de lista da Nova Direita

28-05-2024

“Se Marta Temido tivesse um pingo de vergonha, ela que saiu do ministério porque morreu mais uma pessoa às portas do Serviço Nacional de Saúde, não se apresentava a estas eleições. Mas eles apresentam-na, cabe-nos a nós derrotá-los.”

André Ventura, presidente do Chega

28-05-2024

“Parece-me que hoje é um dia feliz, a democracia portuguesa no seu 50.º aniversário do 25 de Abril receber um Presidente de um país pelo primeiro-ministro e Presidente da República. Hoje é um dia de festa da democracia portuguesa, está ao lado da Europa e da paz.”

Sebastião Bugalho, sobre a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Portugal

RTP, 28-05-2024

“O presidente de um país em guerra que vem a outro país pedir ajuda é um dia de festa? É uma demonstração de imaturidade brutal dizer que hoje é um dia de festa.”

Marta Temido, cabeça de lista do PS

RTP, 28-05-2024

“Se for eleito, vamos propor a redução para metade quer dos salários, quer das ‘mordomias’ dos eurodeputados.”

Gil Garcia, candidato do MAS

29-05-2024

“Este pacto [europeu de migração e asilo] não defende os direitos dos migrantes, defende uma ideia errada de que podemos controlar a imigração através do fecho de fronteiras.”

Francisco Paupério, cabeça de lista do Livre

29-05-2024

“A senhora do PS foi ministra da Saúde e foi o que foi. O Sebastião Bugalho é bom rapaz, não tenho nada contra ele, mas foi comentador político durante cinco ano, nunca exerceu nenhuma função. Nunca vi ninguém negociar um acordo internacional, ter conversações a nível internacional, nunca vi ninguém representar Portugal internacionalmente. Por muito que eu seja burro, eu tenho 40 anos de experiência internacional, portanto, eu sei o que ando a fazer.”

António Tânger Corrêa, cabeça de lista do Chega

29-05-2024

“Sabem qual é na verdade o problema da extrema-direita? É que não gosta de Portugal. Portugal é sardinha assada nos Santos [populares], é ‘kebab’, é cachupa. Portugal é comovermo-nos com o fado da Amália e com o golo do Éder. Portugal é toda esta diversidade e é esta diversidade de que nós gostamos, que celebramos, que nós representamos e que defendemos.”

Catarina Martins, cabeça de lista do BE

29-05-2024

“Os portugueses estão cansados das campanhas de ataques e ataques desses de quem nem sequer tem um percurso político.”

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS

30-05-2024

“[A vinda de Von der Leyen a Portugal] clarifica o que não serve aos portugueses.”

João Oliveira, cabeça de lista da CDU

31-05-2024

“Ele [Pedro Nuno Santos] tem andando com a anterior ministra da Saúde praticamente ao colo. Parece que o PS tem medo de a sua candidata andar na rua sozinha, precisa do colinho do secretário-geral do PS.”

Hugo Soares, secretário-geral do PSD

01-06-2024

“Quando nós fazemos, o PS cria uma narrativa: ‘Ah não, quem pensou isto fomos nós, quem lançou a ideia fomos nós’. O problema é que eles não fizeram. O PS é hoje é o dono do que não feito, nós somos donos daquilo que se faz.”

Carlos Moedas, mandatário nacional da AD

02-06-2024

“Por cada eurodeputado da AD a mais, haverá um eurodeputado de um partido extremista a menos em Portugal.”

Nuno Melo, líder do CDS-PP

02-06-2024

“Quando perguntamos a Luís Montenegro como é que Portugal vai acolher estes imigrantes, a resposta é: vamos acolhê-los como no tempo de Cavaco Silva.”

Mariana Mortágua, coordenadora do BE

03-06-2024

“Pedro Nuno Santos e André Ventura estão a tirar dinheiro à classe média, uniram-se para prejudicar a classe média.”

Paulo Rangel, primeiro vice-presidente do PSD

05-06-2024

“Percebi que era um discurso contra a política suja. Escolheram a pessoa certa para o fazer porque, realmente, há especialistas em política suja em Portugal e Francisco Louçã é um deles e a inspiração do Bloco também.”

João Cotrim de Figueiredo, cabeça de lista da Iniciativa Liberal

05-06-2024

“Eu fiquei muito surpreendido porque não é nada o estilo de Cotrim este estilo galifão.”

Francisco Louçã, antigo coordenador do BE, em resposta a João Cotrim de Figueiredo

05-06-2024

“Dois deputados da CDU nos últimos cinco anos fizeram mais pelo povo e pelo país do que todos os outros eleitos pelos outros partidos.”

João Oliveira

05-06-2024

“Estar na política é uma questão de caráter e é uma questão de olhar para as pessoas, olhos nos olhos e dizer: eu não tive nada a ver com isto. Agora as entidades próprias farão a sua investigação. Cada entidade tem que fazer o seu papel. Eu não comento 'timings' de decisões. Com a maior tranquilidade, eu confio nas instituições, verdadeiramente.”

Marta Temido, questionada pelos jornalistas sobre as buscas feitas no âmbito do caso das gémeas

06-06-2024

“Eu estou aqui por razões que me enchem o coração enquanto português e europeu, não vou contaminar a visita com controvérsias e comentários sobre uma investigação que está em curso, que está em segredo de justiça e que ainda por cima envolve uma pessoa que está a disputar esta eleição. Seria uma descortesia democrática e nós não vamos contribuir para isso.”

Sebastião Bugalho

06-06-2024

“Se mais ninguém quer falar de animais, o PAN estará cá e o PAN estará sempre cá para defender a proteção animal.”

Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN

06-06-2024

“Aqueles que já estão cansados com o ritmo do governo não se cansem já, porque mesmo a partir de domingo nós vamos continuar a governar todos os dias com o mesmo ritmo a olhar para o interesse nas pessoas.”

Luís Montenegro

06-06-2024

“Temos de fazer destas eleições europeias uma vitória estrondosa da democracia.”

Ursula von der Leyen, candidata do Partido Popular Europeu a segundo mandato

06-06-2024

“Quando eu era mais novo, a minha avó dizia assim [...] 'isto já só vai lá com dois Salazares'. Era o que ela dizia, é verdade. E hoje eu orgulho-me muito quando as pessoas sabem que, afinal, já não é preciso Salazar nenhum.”

André Ventura

06-06-2024

“Neste domingo, para votar numa esquerda europeísta, (…) numa esquerda transformadora que quer uma Europa democrática, só há um voto e esse voto é no Livre.”

Rui Tavares, porta-voz do Livre

06-06-2024

“Esse candidato foi hoje pedir uma ajuda não à Merloni, a Von Merloni, que é assim a conjugação da Von der Leyen, com a Meloni. Foi pedir ajuda a essa senhora para vir cá dar um empurrão para a desgraça".

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP

07-06-2024

“Foi público que há contactos para que eu assuma a vice-presidência do Partido Liberal Europeu e, depois de alguma resistência inicial, acho que estou disponível.”

João Cotrim de Figueiredo

07-06-2024

"Se alguém mentiu primeiro foram vocês... vocês ontem foram os inimigos do povo, os inimigos das pessoas. Ao partilhar uma peça mentirosa, falsa, e a manipular as pessoas".

Presidente do Chega, André Ventura

07-06-2024