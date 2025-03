A ansiedade precisa de um diagnóstico? Esta questão foi o ponto de partida do primeiro episódio do podcast Top of Mind da Bial, apresentado por Margarida Santos, médica de medicina geral e familiar.

A ansiedade é uma emoção natural, uma resposta do corpo ao stress. No entanto, quando se torna excessiva, persistente e interfere no quotidiano, pode evoluir para uma perturbação de ansiedade.



A psiquiatra Adriana Moutinho destacou que a ansiedade quando não tratada, pode comprometer a funcionalidade diária e agravar-se.

O episódio abordou ainda os diferentes tipos de perturbações de ansiedade e explicou que as causas são múltiplas, envolvendo fatores genéticos, ambientais e biológicos. Um dos alertas mais importantes foi para os perigos do auto-diagnóstico, que pode levar à minimização ou à superestimação dos sintomas, atrasando o tratamento adequado. Em média, há um atraso de dois a três anos na procura de ajuda profissional, o que pode agravar o quadro clínico.

O tratamento passa por uma abordagem integrada, mas a prevenção também tem um papel fundamental.

A mensagem final do episódio é clara: a ansiedade pode ser tratada e controlada, mas para isso é essencial reconhecer os sinais e procurar ajuda especializada. Com mais conhecimento e menos tabu, é possível garantir um futuro com mais saúde mental e bem-estar.

