Segundo dados publicados pela Federal Trade Commission, nos Estados Unidos, em 2018, mais de 21 mil americanos foram vítimas de esquemas montados por pessoas por quem se apaixonaram, tendo as fraudes daí resultantes sido superiores a 143 milhões de dólares (126 milhões de euros).

“As pessoas à procura de romance estão à espera de ser arrebatadas, não apanhadas numa fraude. Mas dezenas de milhares de denúncias mostram que este é um esquema com que muitas pessoas se defrontam”, pode ler-se no relatório de fevereiro da Federal Trade Comission.

Muitas destas fraudes acontecem através de contactos estabelecidos nas redes sociais e o esquema para obter dinheiro passa geralmente por, após selada a confiança e porventura a paixão, ser pedido dinheiro para resolver emergências. Os falsos apaixonados criam perfis falsos com histórias muitas vezes convincentes e por vezes apropriam-se mesmo de identidades de pessoas reais.

Muitas das denúncias têm origem em contactos que começaram via Messenger do Facebook, mas também existem registos com pessoas ativas em apps de encontros (dating).