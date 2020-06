Francisca Van Dunem falava aos jornalistas no final de uma visita ao Estabelecimento Prisional (EP) da Carregueira (Sintra), numa iniciativa que pretendeu assinalar a retoma das visitas nos EP e nos centros educativos e na qual esteve presente o diretor da Direção Geral de Reintegração e Serviços Prisionais (DGRSP) Rómulo Mateus.

No caso concreto do EP da Carregueira, onde se encontram 752 reclusos e em que as visitas com marcação prévia foram retomadas na segunda-feira, a ministra visitou os parlatórios que tiveram que ser “recriados” com materiais que, além da segurança sanitária, asseguram um “melhor contacto visual e auditivo” entre reclusos e familiares e amigos.

Questionada sobre os riscos de se retomar as visitas aos reclusos em EP que servem a área da Grande Lisboa e Vale do Tejo, onde novos surtos de covid-19 foram identificados, Francisca Van Dunem garantiu que a questão merece “a máxima atenção” e que a DGRSP continuará a fazer uma monitorização e avaliação permanente da situação.

A ministra salientou, contudo, que o problema que existe na área metropolitana de Lisboa tem a ver sobretudo com “certo tipo de atividades” e um “desligar das regras” de distanciamento social e de higienização, mas que, ao invés, no sistema prisional essas regras de cuidado são “rigorosamente cumpridas”.