Todos os cidadãos que se desloquem do estrangeiro ou de outras zonas do país para os concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco, são obrigados a ficar em quarentena obrigatória devido à pandemia da covid-19.

A medida foi decretada pela delegada de saúde coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, Henriqueta Forte, e visa a "contenção máxima de possível risco de contágio", lê-se no comunicado assinado por esta responsável. "Determino que todos os cidadãos, que regressem do estrangeiro e/ou de outras regiões do país, permaneçam em isolamento profilático pelo período de 14 dias, a contar do dia da sua chegada", lê-se na informação desta autoridade de saúde local. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000. Em Portugal, há 33 mortes, mais 10 do que na segunda-feira, e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 302 novos casos em relação ao dia anterior (mais 14,7%). Dos infetados, 203 estão internados, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.