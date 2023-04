De recordar que o Quartel do Carmo foi o último local onde se hasteou a bandeira republicana, após a queda do regime monárquico, a 5 de outubro de 1910. Foi palco de revoltas e revoluções durante a Primeira República e foi o epicentro da queda da ditadura, a 25 de abril de 1974.

Palco principal da Revolução de 25 de abril de 1974, onde os acontecimentos ocorreram durante catorze horas. No interior do quartel, foi onde esteve o chefe do governo daquela altura, Marcello Caetano, e onde se rendeu ao General António Spínola. No exterior, no Largo do Carmo, estiveram 'estacionadas' as forças do Capitão Salgueiro Maia, que chegaram pelo meio-dia e ficaram até às sete e meia.

Além da sua história militar e religiosa (ligada a Nuno Álvares Pereira, à Batalha de Aljubarrota e ao Convento do Carmo), o Quartel do Carmo é procurado por portugueses e estrangeiros sobretudo pela ligação à revolução de 25 de Abril de 1974.

O Museu da GNR estará aberto entre as 10h e as 18h (última entrada às 17h30). A temática do 25 de Abril está bem presente no Museu com uma exposição permanente. Logo à entrada do Museu estão dispostos vários cravos e imagens da revolução que pôs fim à ditadura e no interior uma detalhada cronologia dos acontecimentos e o papel da Guarda nos mesmos. Também existe uma exposição temporária, onde a GNR mostra “O Quartel do Carmo na Revolução de Abril”.

Os restantes espaços do interior do quartel estarão abertos ao público das 10:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:30 horas (última entrada às 16:00).

Nos dias úteis, o acesso à varanda panorâmica sobre o Rossio estará limitado entre as 16:00 e as 17:00 horas (última entrada às 16:30).