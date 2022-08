A greve dos trabalhadores da Portway deu-se início nesta sexta-feira e terminará apenas no domingo, afetando os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira, tendo sido convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac).

Estavam previstas perturbações nas ligações aéreas e agora confirmam-se, sendo expectável que mais voos devam vir a ser cancelados nas próximas horas.

A paralisação dos trabalhadores contesta “a política de RH [recursos humanos] assumida ao longo dos últimos anos pela Portway, empresa detida pelo grupo Vinci, de confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações”, de acordo com o revelado pelo sindicato.