Estão fechadas as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira, Peniche e São Martinho do Porto.

Na região sul, estão fechadas as barras de Albufeira, Alvor, Vila real de Santo António, Faro, Lagos, Olhão, Quarteira, Tavira e Vila Moura.

Estão abertas 25 barras e quatro estão condicionadas.

Portugal sob efeito da depressão Martinho, que obrigou a avisos quanto ao vento forte, chuva forte e forte ondulação.