Preocupado com a qualificação de quem trabalha na Administração Pública, o Governo lançou também a iniciativa “Qualifica AP” tendo já criado três centros Qualifica AP.

Além do Programa Qualifica, o Governo avançou com o Plano Nacional de Literacia de Adultos e o Portugal INCoDe2030 (para melhorar as competências digitais).

O Plano Nacional de Literacia para Adultos nasceu em 2018 para combater a iliteracia e desenvolver competências básicas de leitura e escrita.

O Programa INCoDe.2030 foi lançado em 2017 com o desafio de aumentar em 50% o número de utilizadores sistemáticos da internet.

O Governo divulgou hoje o Projeto de Plano Orçamental para 2020, que enviou na terça-feira à Comissão Europeia, no qual manteve a previsão de crescimento económico de 1,9% para este ano e melhorou em uma décima a projeção para o próximo ano, para 2%.

Quanto ao saldo orçamental, o Governo também melhorou em uma décima a previsão do défice, para 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, face aos 0,2% antecipados no Programa de Estabilidade, apresentado em abril, mas piorou em três décimas a previsão para o saldo orçamental em 2020, de um excedente de 0,3% para um saldo nulo.

No documento enviado a Bruxelas, o Governo antecipou que a carga fiscal se mantenha nos 34,9% do PIB em 2019 e baixe uma décima, para 34,8%, em 2020.