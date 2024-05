Os ativistas "Greve Climática" divulgaram esta manhã que foram "retirados pela polícia quatro dos estudantes que bloquearam as portas do Ministério da Saúde", acrescentando que "três dos estudantes estavam colados e foram retirados somente com recurso à força física".

Os ativistas afirmam que, "apesar das garantias iniciais por parte da polícia de que o INEM iria ser chamado para salvaguardar o seu bem-estar, isso não aconteceu. Foram de seguida algemados e detidos pela polícia" - revelam.

"Foram retirados em carrinhas da polícia e estarão a ser levados para uma esquadra. As restantes pessoas que faziam parte desta ação vão agora convocar uma vigília de apoio aos estudantes detidos."

Os detidos serão hoje presentes a tribunal.