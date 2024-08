De acordo com a agência ANSA, que cita o diretor do hospital Sant'Eugenio, em Roma, existem "quatro pacientes com prognóstico reservado e em risco de vida".

O ferido mais grave é um bombeiro de 51 anos que apresenta "as queimaduras mais graves em extensão e profundidade" em 54% do corpo, disse Giuseppe Spaltro.

Há também uma voluntária da Proteção Civil, de 38 anos, que apresenta queimaduras em 19% do corpo e outros dois feridos, também socorristas, com queimaduras em 31% e 9% do corpo.

"Os quatro feridos foram atendidos imediatamente. Três foram intubados, não tanto pela extensão mas pela localização das queimaduras. As suas famílias são constantemente informadas", referiu a médica Paola Barletta.

O Ministério Público de Roma aguarda informações dos bombeiros e das autoridades que intervieram ontem nas operações de extinção do incêndio florestal para perceber o que terá acontecido.