Um incêndio numa garagem na Ericeira provocou a morte de Paula Macedo e deixou quatro feridos ligeiros, três civis e uma bombeira.

Os Bombeiros Voluntários da Ericeira avançaram que a Polícia Judiciária está a investigar o caso, de acordo com o Notícias ao minuto. Referem ainda que o alerta para o incidente chegou às 18h25 desta quinta-feira.

Paula Macedo realizou projetos da RTP com grande sucesso, como o Festival da Canção e o programa Casino Royal de Herman José. De acordo com a SIC Notícias, foi a primeira realizadora da Europa a realizar um Festival da Eurovisão quando, em 2018, esteve à frente da primeira semifinal e da final.

Algumas das personaidades do canal público que trabalharam com Paula Macedo já deixaram as suas mensagens de despedida, em homenagem à colega de trabalho.

A apresentadora Tânia Ribas de Oliveira lembra a "amiga, a Paulinha", numa publicação no Instagram. "O meu coração chora mas só me ecoa a tua gargalhada, só vejo a tua luz, só ouço a tua voz. Guardarei para sempre as nossas conversas, os nossos abraços, a tua energia boa e feliz. O teu sorriso. O teu abraço. A nossa amizade", escreve.

Sílvia Alberto, também apresentadora, acrescenta: "Uma mulher com uma energia e força incríveis".

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

*Artigo atualizado às 12h42 para correção de erro no título.