Na sequência de uma operação da PJ foi possível deter estas quatro pessoas, três homens e uma mulher, suspeitos de matarem o pianista Pedro Queiroz, que a 16 de março deste ano foi encontrado morto com as mãos e os pés atados dentro de um poço, na Moita.

De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, os suspeitos foram detidos pelos crimes de homicídio qualificado, ofensas graves à integridade física, tráfico de estupefacientes, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, e profanação de cadáver. Segundo a PJ, o motivo do crime terá sido droga, nomeadamente um desentendimento de Pedro Queiroz com um dos suspeitos, seu fornecedor.

“Desse desentendimento, que ocorreu na residência do fornecedor, este, juntamente com um dos detidos, agride de forma violenta a vítima, deixando-a inanimada. Em seguida, é amarrada, amordaçada e fechada no interior da casa de banho, local onde vem a falecer, dias depois”, lê-se no comunicado.

Os quatro detidos vão ser agora presentes a um primeiro interrogatório para apurar a aplicação das medidas coação adequadas, adianta ainda a PJ.