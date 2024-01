Estes distritos tinham anteriormente aviso amarelo de chuva até às 12:00.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Portugal continental está hoje a ser afetado pela depressão Juan, com chuva por vezes forte.

O IPMA prevê também nos pontos mais altos da serra da Estrela a queda de neve, que “deverá acumular acima de 1.400/1.600 metros de altitude, descendo gradualmente a cota para os 1.200/1.400 metros”.

Adicionalmente, prevê-se uma intensificação do vento “no litoral a sul do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial do Centro e do Sul”, com rajadas até 70 quilómetros/hora.

O estado do tempo nos arquipélagos da Madeira e Açores não será afetado pela depressão Juan.

Até às 09:30, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou mais de 70 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, com maior incidência no Algarve e no Alentejo, mas sem registo de vítimas ou danos mais significativos.