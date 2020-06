As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Évora) e os 21 (em Faro) e as máximas entre os 20 (em Aveiro e no Porto) e os 36 (em Évora e Castelo Branco).

Incêndios: Dezoito concelhos de seis distritos do continente em risco máximo



Dezoito concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Guarda e Bragança apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim, Alcoutim (Faro), Nisa, Gavião (Portalegre), Mação (Santarém), Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda), Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Bragança, Vimioso e Macedo de Cavaleiros (Bragança).

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio mais de meia centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Setúbal, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Guarda, Viseu, Braga, Vila Real e Bragança.

Segundo o IPMA, pelo menos até ao fim de semana vai manter-se o risco de incêndio muito elevado em vários concelhos do continente por causa do tempo quente.

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.