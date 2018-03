Jung Chang, a autora de "Cisnes Selvagens-Três filhas da China", traduzido em mais de 40 idiomas, Suki Kim, que passou seis meses infiltrada na Coreia do Norte, e James Church, ex-agente da CIA [serviços secretos norte-americanos] e escritor de romances policiais, "não poderão estar presentes", indicou a organização, em comunicado.

A dissidente e ativista dos direitos humanos norte-coreana Hyeonseo Lee, que fugiu da Coreia do Norte em 1997, com 17 anos, cancelou a presença no Festival Literário de Macau – Rota das Letras, "por motivos de ordem pessoal", disse.

Em contrapartida, a escritora e pintora sino-francesa Shan Sa é "a derradeira confirmação" do programa da sétima edição do festival.

Nascida em Pequim, em 1990, Shan Sa lançou em 1997 o primeiro romance em francês "A Porta da Paz Celeste", que venceu o Prémio Goncourt para o Primeiro Romance, um dos mais prestigiados prémios literários de França.