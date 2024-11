Esta segunda-feira, por volta das 08h00 locais (09h00 em Lisboa), quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, numa discussão que envolveu agressões com um machado, num comboio suburbano, em Paris, França, avança o The Guardian.

Uma das vítimas ficou sem uma mão e outra terá sofrido cortes profundos na cabeça, informou uma fonte que não quis ser identificada. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

O incidente ocorreu quando o comboio estava parado na estação Ozoir-la-Ferrière, a sudeste de Paris, e envolveu alguns menores de idade.