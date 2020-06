Em comunicado, a empresa esclarece que a “melhoria” abrange as linhas 507 (Cordoaria/Porto – MarShopping/Matosinhos), 508 (Boavista/Porto – Cabo do Mundo/Matosinhos), 601 e 602 (ambas com o percurso Cordoaria/Porto – Aeroporto/Maia).

De acordo com a STCP, estas alterações juntam-se às feitas durante o mês de maio nas linhas 206, 604 e 801 e a “outras que irão ser implementadas nos próximos meses”, após uma “análise contínua das necessidades dos clientes” e de um “trabalho conjunto com as autarquias”.

“A STCP encontra-se a realizar alteração de percursos em algumas das suas linhas, como medidas de melhoria do serviço de transporte público rodoviário prestado”, justifica a empresa.

A partir de quarta-feira, e tendo em conta a “reabertura das grandes superfícies comerciais” realizada na segunda-feira, no âmbito do levantamento das restrições relacionadas com a covid-19, as linhas 507, 508, 601 e 602 vão “adotar novos trajetos”, tornando as viagens “mais rápidas e diretas”.

Na linha 507, foi implementada uma “melhoria do serviço no acesso ao MAR Shopping” e uma “ligação mais rápida entre Leça da Palmeira e Matosinhos”.

Na linha 508, entre a Boavista e o Cabo do Mundo, foi simplificado o percurso junto ao MAR Shopping, reduzindo o tempo de viagem, de acordo com a STCP.

Na 601, foi simplificado o percurso junto à mesma superfície comercial de Matosinhos, reduzindo o tempo de viagem entre os términos (Cordoaria e Aeroporto).

Para além disso, a linha 601 passa a ter uma “nova paragem junto ao Continente/Norteshopping, no sentido Aeroporto”.

Quanto à linha 602, que faz a ligação Cordoaria-Aeroporto via Padrão de Moreira, vai existir uma “melhoria de serviço em Vila Nova da Telha nos dois sentidos, com adição do sentido Porto.

A isto, soma-se a “ligação ao Metro na estação Lidador”, na Maia.

De acordo com a STCP, durante o mês de maio foram alterados os percursos da linha 206, entre Campanhã e o Viso, no Porto.

A mudança teve em vista uma “melhoria do serviço à Escola Maria Lamas, no sentido Campanhã”, e uma “aproximação do percurso da volta ao trajeto da Ida”.

Ainda em maio, foi também alterada a linha 604, entre o Hospital de São João e o Aeroporto, via Crestins (concelho da Maia), com a “melhoria do serviço ao ISCAP, no sentido Hospital”.

Houve também uma “aproximação” do percurso da Volta ao da Ida.

Na linha 801, entre a Cordoaria e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, foi feito um “prolongamento ao Passal com duas novas paragens” e uma “melhoria de serviço em São Pedro da Cova”.

“Os novos percursos foram devidamente autorizados pela AMP – Área Metropolitana do Porto que assume as competências de autoridade de transportes quanto aos serviços públicos de passageiros intermunicipais e municipais que se desenvolvam integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica e municipais”, esclarece a STCP.

Com 70 linhas de autocarro, a STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário de passageiros na AMP, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto, e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes - Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.