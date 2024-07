De acordo com a Associated Press (AP), o tiroteio ocorreu na madrugada de hoje, com o suspeito a abandonar o local e a colocar-se em fuga, levando a polícia numa perseguição que terminou com o carro do alegado autor do ataque a cair numa vala, segundo as autoridades.

De acordo com a polícia, o suspeito tinha um ferimento de bala autoinfligido e morreu no hospital.

A polícia encontrou sete pessoas vítimas de disparos na residência em Florence cerca das 02:50 (hora local), quatro das quais foram encontradas mortas e outras três em estado crítico, que foram conduzidas ao hospital, em Cincinnati, no estado vizinho do Ohio.

As autoridades policiais referiram ainda que o suspeito agiu sozinho e que não existe qualquer risco para a população, não tendo para já adiantado mais pormenores sobre o incidente.

Florence, no Kentucky, fica localizada a cerca de 19 quilómetros a sul de Cincinnati, no Ohio.