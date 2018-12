Quatro pessoas morreram durante dois ataques a acampamentos de agricultores em zonas remotas do norte de Moçambique, disseram hoje à Lusa fontes locais.

Um ataque foi feito por quatro pessoas, armadas com metralhadoras e catanas, contra um acampamento em Natchunde, distrito de Mocímboa da Praia.

Outro ataque aconteceu na última madrugada, em Njana, no mesmo distrito, quando um grupo de quatro homens, um dos quais com metralhadora, deitou fogo a um acampamento e uma pessoa morreu carbonizada, referiram as mesmas fontes.