Quatro homens foram linchados e depois queimados por uma multidão nesta terça-feira em uma zona rural do estado de Puebla, no centro do México, acusados do roubo de um veículo, reportou o governo regional.

Pessoas bloqueiam ruas durante um protesto contra o rapto e o assassínio da menor Camila Gomez no município de Taxco, México, 28 de março de 2024. O rapto e subsequente assassínio de uma menina de 8 anos na cidade de Taxco de Alarcón provocou protestos e o linchamento, por parte de membros da comunidade, dos indivíduos identificados como os alegados autores do crime. EPA/JOSE LUIS DE LA CRUZ