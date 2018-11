Os arguidos, com “idades compreendidas entre os 24 e os 58 anos, foram ontem [terça-feira] presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva”, anunciou hoje, através de um comunicado, a Diretoria do Centro da PJ em Coimbra.

Os suspeitos, todos do sexo masculino, foram detidos em “território espanhol” e entregues às autoridades portuguesas, na quinta-feira, 08 de novembro, disse aos jornalistas o coordenador de investigação criminal Walter Constantino.

As detenções ocorreram na sequência da ‘operação LUSAR’, centrada no “combate ao tráfico de seres humanos para exploração laboral”, desencadeada em 16 de outubro deste ano, “em atuação conjunta e simultânea” da Diretoria do Centro da Judiciária e da Guardia Civil espanhola”.

Os alegados traficantes terão feito “algumas dezenas de vítimas”, normalmente “pessoas muito vulneráveis, muito frágeis”, que colocavam a trabalhar em Espanha, em regra na agricultura e em condições de “escravatura”, revelou o responsável da PJ.