Em relação a sábado, há mais um serviço de urgência de Pediatria encerrado (Hospital Santo André, em Leiria) e menos um de Ginecologia e Obstetrícia (Hospital de Braga).

De acordo com a informação, estão encerrados os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital Distrital de Santarém, do Hospital Beatriz Ângelo, em Almada, e do Hospital Santo André, em Leiria.

O Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, conhecido como Hospital Amadora-Sintra, tem a urgência de Obstetrícia e Ginecologia referenciada entre as 00:00 e a meia-noite, e o Hospital São Francisco Xavier, entre as 00:00 e as 09:00 e as 21:00 e a meia-noite.

Nas unidades referenciadas, os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

O serviço de urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem a urgência referenciada apenas para casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes.

O Portal do SNS refere também o encerramento das urgências pediátricas do Hospital São Bernardo, em Setúbal, do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital Santo André, em Leiria.

A urgência de pediatria do Hospital Amadora-Sintra está referenciada entre as 00:00 e as 08:00 e as 20:00 e a meia-noite, assim como a do Centro Materno Infantil do Norte, que está com restrições entre as 08:00 e as 18:00.

Ao todo estão hoje fechadas sete urgências, cinco estão com restrições e 194 estão abertas.

De acordo com a informação do Portal do SNS, na segunda-feira está previsto o encerramento de dois serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia, nomeadamente dos hospitais de Setúbal e São Francisco Xavier, em Lisboa.

A Direção Executiva do SNS apela à população para “ligar sempre” para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia.