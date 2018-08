O aeroporto de Frankfurt já foi reaberto e as operações de embarque já foram retomadas, depois de algumas áreas do aeroporto terem sido evacuadas e de o embarque dos passageiros ter sido suspenso, devido a uma falha na segurança. Em causa esteve a passagem de um indivíduo sem autorização pela zona de embarque.

Ao final da manhã de hoje, as zonas A e Z do terminal 1 foram evacuadas, depois de um indivíduo ter passado pela zona de segurança sem autorização.

O embarque esteve suspenso durante aproximadamente duas horas.

As autoridades do aeroporto informaram que a situação já se encontra normalizada.

Um incidente semelhante com um indivíduo que passou pela zona de segurança sem autorização ocorreu no aeroporto de Munique, no passado dia 28 de julho, levando ao cancelamento de 300 voos e afetando 30 mil passageiros, recordou a agência Reuters.

[Notícia atualizada às 13h50]