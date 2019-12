De acordo com a agência Associated Press (AP), o homem tratava-se de Subhradeep Dutta, de 28 anos, proveniente de Edina, do estado do Minnesota.

Dutta estava a passear com mais duas pessoas num trilho marcado quando a árvore, com 61 metros de altura e com um tronco com mais de um metro de diâmetro, caiu sobre si e matou-o no local, ferindo também uma das pessoas que passeava consigo. A mulher foi encaminhada para o hospital.

De acordo com testemunhas no local, a árvore caiu perto do pôr do sol, quando o parque se encontrava prestes a chegar. A uma emissora televisiva, Alex Shepard, outro montanhista, disse que estava a acabar de passear com a mãe quando ouvir "um barulho colossal". "Inicialmente pensei que tivesse sido um tremor de terra. Nunca tinha ouvido um som assim", contou.

Esta zona da Califórnia é conhecida por estas enormes árvores e supõe-se que a queda tenha sido provocada pela ocorrência de várias tempestades de neve nas últimas semanas, o que terá enfraquecido a base da árvore, já que este tipo de sequoias é caracterizado por raízes superficiais que se interligam umas com as outras.

"Este foi um episódio muito raro e isolado, que poderá ter ocorrido devido ao solo molhado junto das raízes como resultado de tempestades de neve recentes", explicou Charles Strickfaden, porta-voz do parque, num email à AP.

O parque nacional Muir Woods costuma receber quase um milhão de visitantes por ano. Apesar da ocorrência, o parque foi ontem aberto ao público, estando apenas a zona da queda encerrada.

Dutta era um engenheiro de software e, segundo o que partilhava nas suas redes sociais, gostava de viajar e dar passeios, tendo colocado fotografias de si em várias maravilhas naturais, como o parque nacional Rocky Mountain ou o Grand Canyon.