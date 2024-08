Uma portuguesa está entre as vítimas mortais do acidente aéreo de sexta-feira no estado de São Paulo, Brasil, que causou a morte das 61 pessoas a bordo, disse hoje à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse hoje à Lusa estar confirmada uma vítima de nacionalidade portuguesa, “uma mulher com 48 anos” no acidente aéreo ocorrido na sexta-feira com um avião da companhia aérea VOEPASS.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros já está em contacto com a família e lamenta profundamente a morte desta portuguesa, bem como das restantes vítimas, transmitindo sentidas condolências a todos os familiares”, pode ler-se na nota do ministério.

De acordo com o Globo, que analisou a lista de passageiros divulgada pela companhia aérea, Gracinda Marina Castelo da Silva viajava com o marido, Nélvio José Hubner, com quem era casada há 25 anos.

O casal deixa três filhos.

Gracinda Marina Castelo da Silva era professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o marido exercia atualmente as funções de procurador municipal, tendo iniciado a sua carreira na Prefeitura de Toledo em 2011.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou à família de Gracinda da Silva.

Depois da mensagem enviada na sexta-feira ao Presidente Lula da Silva, Marcelo Rebelo de Sousa "falou ao telefone com a família de Gracinda Castelo da Silva, a portuguesa vítima, com o seu marido, do mesmo acidente de avião, professora universitária radicada no Brasil, que continuava muito ligada a Portugal, a quem apresentou sentidas condolências", lê-se numa mensagem publicada no 'site' da Presidência da República.

Tambémo primeiro-ministro, Luís Montenegro, enviou hoje uma mensagem de condolências à família.

"Neste momento de profunda dor e consternação, expresso, em meu nome pessoal, do Governo e do povo português, as mais sinceras condolências à família da senhora Gracinda Castelo Silva pelo trágico falecimento no acieente aéreo em São Paulo", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

Numa nota publicada na rede social X (antigo Twitter), na sexta-feira, Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou três dias de luto oficial em todo o Brasil, juntando-se assim à Câmara Municipal de Vinhedo, concelho onde ocorreu a tragédia.

O acidente aconteceu ao final da tarde de ontem, na hora portuguesa, e a aeronave caiu perto de uma residência habitada na cidade de Vinhedo, uma cidade com cerca de 76 mil habitantes no noroeste de São Paulo. Nenhuma pessoa no solo ficou ferida.

Numa nota publicada na rede social X (antigo Twitter), na sexta-feira, Lula da Silva decretou três dias de luto oficial em todo o Brasil, juntando-se assim à Câmara Municipal de Vinhedo, concelho onde ocorreu a tragédia.

O avião da companhia aérea VOEPASS, um bimotor ATR-72-500, voava entre Cascavel e São Paulo e despenhou-se por volta das 13:25 (17:25 em Lisboa).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião a dar voltas em torno de si próprio antes de se despenhar no meio de um grande estrondo e muito perto de algumas casas.

De acordo com o 'site' especializado Flightradar, o avião tinha realizado mais dois voos durante a manhã antes de se despenhar.

O Governo do estado de São Paulo anunciou a criação de um gabinete de crise instalado no Aeroporto de Guarulhos, para onde se dirigia o avião, para esclarecer as causas do acidente - uma vez que a descoberta da caixa negra já foi confirmada -, identificar os corpos das vítimas e apoiar os familiares.

A VOEPASS disse em comunicado que "está a dar prioridade à prestação de assistência sem restrições às famílias das vítimas e a colaborar efetivamente com as autoridades para determinar as causas do acidente".

O Presidente e o primeiro-ministro portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, endereçaram mensagens de condolências a Lula da Silva.

Notícia atualizada às 13h16 co novas informações