A queda de neve que caiu desde as primeiras horas do dia em subúrbios como Sandton, Soweto, Roodepoort, e Heidelberg foi de imediato apelidada de “maravilha de Inverno” e registada através de imagens e vídeos nas redes sociais pelos moradores que enfrentam falta de eletricidade e temperaturas baixas na capital económica sul-africana.

“O Serviço Meteorológico da África do Sul não antecipou o desenvolvimento de qualquer precipitação na província de Gauteng”, afirmou à imprensa local Puseleto Mofokeng, do SAWS.

Segundo os meteorologistas, a queda de neve era antecipada nas províncias de Mpumalanga, região oriental, e de KwaZulu-Natal, sudeste do país, sendo que a neve mais intensa ainda deve ocorrer nas áreas do norte do Cabo Oriental, extremo sul do país.

“A neve corre em condições muito frias que devem durar até ao final da semana”, adiantou, por seu lado, a metereologista Lehlohonolo Thobela.

A cidade de Joanesburgo, localizada a mais de 1.700 metros de altitude, tem registado quedas de neves esporádicas desde os fortes nevões em 1996, tendo a anterior ocorrido em 2012.