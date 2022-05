“Completamente absurda a organização da Queima das Fitas do Porto. As filas para entrar foram ridículas, empurrões atrás de empurrões, pessoas a parecer sardinhas, a sentir-se mal. Faltou pouco para a tragédia”, lê-se num tweet publicado no dia 01 de maio por João Marinho.

“Vi uma miúda que foi à Queima ontem [dia 04 de maio] e estava tanta, mas tanta gente que esteve três horas na fila e acabou por desistir. Piada, apostar que metade na sexta-feira não entra visto que só se pode entrar até às 04:00. Mais vale ir às 13:00 da tarde para a fila”, lê-se no Twitter da Patcorreia6.

“Que filme de terror foi isso, cuidado com a fila da Queima [do Porto]”, alertou Bibi esta madrugada, às 00:24, no mural do Twitter.

“Eu hoje achei mesmo que ia colapsar na fila para a Queima [das Fitas do Porto], a ser esmagada e quase a sufocar. (…), Credo”, conta a Sandygoncal 17 numa publicação no Twitter hoje às 06:47.

“Props (cumprimentos] à FAP [Federação Académica do Porto] e respetiva organização da Queima por ter ficado quatro horas na fila e não ter visto nenhum dos concertos”, publicou hoje às 09:21 a Sandra dsf17.

“A Queima do Porto está top para quem curte esperar duas horas na fila”, ironiza Catarina, numa publicação que fez hoje no Twiter às 15:50.

“Queima das fitas do Porto grande m****. Uma pessoa chega com uma hora de antecedência para ver o @dillazmc e ele já começou a atuar e nem no recinto entrei! Ridículo! Dinheiro deitado fora”, lê-se hoje no Twiter da Sofia Moreira.

A estudante do ensino Secundário Mariana Almeida conta à Lusa, por seu turno, que na quarta-feira foi às 22:30 para o Queimódromo do Porto e só conseguiu entrar às 02:00 da manhã.

"Chegou a um ponto que estava toda a gente esmagada na rua e ninguém se conseguia mexer com a pressão de cerca de um quilómetro de fila”, recordou Mariana.

Em declarações à Lusa, a organização da Queima das Fitas do Porto admite que está a ser estudada a "disponibilidade de recursos para os triplicar", com as forças de segurança da Queima das Fitas - polícia e segurança privada.

A FAP admite que desde a "primeira noite" que identificou a "necessidade de reforço do número de corredores de acesso na entrada do Queimódromo".

"Esta é a solução para gerir a chegada concentrada de quatro quintos (4/5) do público a partir das 22:00. Desde o início que a Queima vem solicitando ao público que chegue o mais cedo possível. Este ano as portas estão a abrir às 20:00", disse.

Na noite de hoje, o duo israelita Vini Vici e a dupla portuguesa Karetus animam o palco do Queimódromo, e o brasileiro Kevinho e a rapper portuguesa Nenny atuam esta sexta-feira, dia 6.

A festa dos estudantes termina na noite de sábado, dia 7, com o som dos Revenge of The 90’s e participação de convidados especiais.

A Queima das Fitas começou em 1920, com a Festa da Pasta, celebração iniciada pelos estudantes de Medicina da Universidade do Porto.