A Comissão Europeia anunciou hoje que decidiu apresentar uma queixa contra Portugal perante o Tribunal de Justiça da União Europeia por desrespeito da lei comunitária relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente.

Em reação a esta declaração, a Zero afirma, em comunicado, que “os motivos que Bruxelas considerou para colocar um processo de infração contra Portugal, em particular a ausência de mapas estratégicos de ruído e/ou de planos de ação com medidas para conduzir ao cumprimento da legislação, é apenas revelador de uma enorme ausência de política nesta matéria”.

A justificar esta posição, a Zero afirma que “são falhas reportadas a 2012 e 2013 e há ainda muitas (ou mais) situações em falta relativas a 2017 e 2018, dado que a legislação europeia obriga à revisão dos planos a cada cinco anos” e que “a existência de medidas em planos não significa que estas sejam aplicadas e que os valores de ruído baixem para limites que cumpram a legislação”.

Para a associação ambientalista, “há situações incomportáveis onde o cumprimento nunca será possível a não ser que sejam tomadas medidas estruturantes no médio prazo, como é o caso da ponderação da relocalização do Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, que não tem o Plano de Ação relativo à redução de ruído atualizado aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente”.

“Na legislação europeia, apenas estão consignadas as vias rodoviárias, ferroviárias e as infraestruturas aeroportuárias mais relevantes, para além de seis aglomerações com maior população (Lisboa, Porto, Matosinhos, Oeiras, Amadora e Odivelas); porém, todos os municípios são obrigados a ter mapas de ruído atualizados e os respetivos planos municipais de redução de ruído”, refere a Zero.