O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou, esta quarta-feira, Maria Luís Albuquerque como o nome proposto para ser a nova Comissária Europeia de Portugal.

Nascida em Braga, no ano de 1967, Maria Luís Albuquerque, de 56 anos, licenciou-se em Economia, na Universidade Lusíada de Lisboa, e concluiu os seus estudos com o mestrado em Economia Monetária e Financeira, no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.

Entre 1996 e 1999 foi técnica superior na Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e entre 1999 e 2001 foi técnica superior do Gabinete de Estudos e Prospetiva Económica do Ministério da Economia.

Em 2001, foi assessora das Finanças, bem como diretora do Departamento de Gestão Financeira da REFER, até 2007. Durante este período, foi ainda docente da Universidade Lusíada de Lisboa, no Instituto Superior de Economia e Gestão e no pólo de Setúbal da Universidade Moderna, entre 1991 e 2006.

Depois, de 2007 a 2011, coordenou o Núcleo de Emissões e Mercados do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público.

Ainda em 2010, assumiu o cargo de técnica na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), onde aprovou um importante "swap" das Estradas de Portugal.

Cabeça de lista dos candidatos a deputados pelo PSD, em Setúbal, em 2011, foi nomeada Secretária de Estado do Tesouro e Finanças nesse ano e Secretária de Estado do Tesouro entre outubro de 2012 e junho de 2013.

No ano seguinte associou-se aos assuntos do Eurogrupo e ECOFIN, substituindo o então Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Gaspar. Entre julho de 2013 e outubro de 2015 foi Ministra de Estado e das Finanças, no Governo de Pedro Passos Coelho, de quem chegou a ser professora na Universidade Lusíada.

Em 2015, foi novamente cabeça de lista da coligação Portugal à Frente, por Setúbal, e foi nomeada novamente Ministra de Estado e das Finanças até novembro desse mesmo ano.

A economista irá agora substituir Elisa Ferreira, que é desde 2019 a comissária portuguesa do Colégio de Ursula von der Leyen, com a pasta da Coesão e Reformas.