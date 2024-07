Bhole Baba é um ex-policia que se autoproclamou guru e ganhou grande popularidade entre a população mais pobre e marginalizada do estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, em particular nas redes sociais. O seu último sermão terminou em tragédia que provocou 121 mortos. As autoridades procuram-no.

Uma sandália é fotografada no local onde uma debandada matou pelo menos 121 pessoas durante uma reunião religiosa hindu em Hathras, no estado de Uttar Pradesh, na Índia, a 3 de julho de 2024. Pelo menos 121 pessoas morreram esmagadas num tumulto durante uma reunião religiosa hindu superlotada no norte da Índia, em 2 de julho, segundo as autoridades governamentais, a pior tragédia deste tipo em mais de uma década. Arun SANKAR / AFP AFP