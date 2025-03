Estes são os dez filmes que competem pelo principal troféu de Hollywood na 97ª edição do Oscar.

- 'Ainda Estou Aqui' -

O drama brasileiro dirigido por Walter Salles sobre uma família desfeita pelo regime militar que governou o país por duas décadas (1964-1985) é um forte candidato na categoria Melhor Filme Internacional.

Mas a sua inclusão na lista de candidatos à estatueta principal da noite não era esperada. A nomeação gerou uma grande expectativa no Brasil, que nunca ganhou um Oscar.

A indicação de Fernanda Torres, a protagonista, para Melhor Atriz gerou uma agitação digna de Copa do Mundo. No Rio de Janeiro, cidade natal da atriz e onde se passa a maior parte do filme, a cerimónia será transmitida no Sambódromo durante os desfiles de Carnaval.

- 'Anora' -

A tragicomédia de Sean Baker sobre uma profissional do sexo alude a uma Cinderela moderna. Em maio, triunfou no Festival de Cinema de Cannes, mas não garantiu o seu sucesso no longo caminho até o Oscar.

"Anora" saiu do Globo de Ouro de mãos vazias em janeiro antes de ressurgir como favorito do ano, conquistando os principais prémios de produtores, diretores, guionistas e críticos de Hollywood.

- 'Conclave' -

O suspense sinuoso criado no Vaticano, baseado num romance de Robert Harris sobre a política implacável por trás da eleição de um novo papa, surgiu como um favorito de última hora.

Estreou no Festival de Toronto em setembro e recebeu críticas positivas, mas com pouco sucesso.

A opinião do público mudou drasticamente durante a temporada de premiações, quando triunfou no Bafta britânico e na premiação do Screen Actors Guild, em Hollywood, que homenageou o seu elenco, liderado por Ralph Fiennes e Isabella Rossellini.

- 'O Brutalista' -

O épico sobre imigrantes está no caminho de ganhar um segundo Oscar para Adrien Brody, que interpreta um talentoso arquiteto e sobrevivente do Holocausto.

O filme mais longo indicado este ano, com três horas e meia de duração, parece uma produção luxuosa de Hollywood, mas foi filmado com um orçamento inferior a 10 milhões de dólares.

- 'Um Completo Desconhecido' -

Este filme biográfico sobre a infância de Bob Dylan em Nova York, aprovado pelo lendário astro da música, foi o último dos concorrentes a chegar aos cinemas no ano passado. Imediatamente recebeu elogios e oito indicações.

A melhor chance do filme é para seu protagonista, Timothée Chalamet, 29 anos, na categoria Melhor Ator, embora alguns acreditem que a noite possa trazer surpresas.

- 'Wicked' -

"Wicked" levou para as salas de cinema o musical de sucesso da Broadway sobre a infância da vilã de "O Mágico de Oz".

É o filme de maior bilheteria da lista, com 730 milhões de dólares em arrecadação (4,26 bilhões de reais).

É possível que o júri esperem pela sua segunda e última edição, no ano que vem, para homenagear a adaptação.

No entanto, todos aguardam a anunciada apresentação das estrelas Ariana Grande e Cynthia Erivo na cerimónia.

- 'Emília Pérez' -

O musical do diretor francês Jacques Audiard sobre um chefe de cartel de drogas que começa uma nova vida como mulher e dá as costas ao crime foi comprado pela Netflix antes da sua estreia em Cannes.

"Emilia Pérez" triunfou no Globo de Ouro e liderou a corrida pelo Oscar com 13 indicações. Mas tudo ficou perdido com uma das campanhas mais turbulenta de Hollywood.

As perspetivas da equipa tornaram-se frustrações quando surgiram publicações antigas racistas feitas pela protagonista, Karla Sofia Gascon, aumentando as críticas aos clichés mexicanos e ao uso de inteligência artificial no filme.

- 'A Substância' -

Foram muito poucos os filmes de terror indicados para Melhor Filme. E este, sobre uma estrela veterana de Hollywood viciada num perigoso soro da juventude, é ainda mais sangrento do que os seus antecessores do género, como "O Exorcista".

"A Substância" pode ter deixado muitos membros da Academia enjoados demais para levar o prémio principal, mas a sua estrela, Demi Moore, é a favorita para o Óscar de Melhor Atriz.

- 'Duna 2' -

Um enorme sucesso comercial que superou por muito o primeiro filme, "Duna 2" também recebeu ótimas críticas.

Mas a sequência épica de ficção científica foi lançada em fevereiro do ano passado, um mês difícil para os candidatos ao Óscar, e, por isso, o filme recebeu apenas cinco indicações, com Denis Villeneuve fora da disputa pelo prémio de Melhor Diretor.

- 'Nickel Boys' -

"Nickel Boys" impressionou os críticos com seu uso inovador da perspectiva em primeira pessoa, transportando o público para o trauma e abuso sofridos por dois adolescentes negros num reformatório da Flórida na década de 1960.

Foi de longe o indicado de menor bilheteria, arrecadando apenas 2,8 milhões de dólares (16,3 milhões de reais) em todo o mundo.