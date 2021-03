Estas advertências foram transmitidas por Tiago Brandão Rodrigues na inauguração das obras de ampliação aos 2º e 3º ciclos da Escola Básica do Parque das Nações, cerimónia que teve a presença do primeiro-ministro, António Cista, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

No seu breve discurso, o ministro da Educação começou por recordar os tempos em que foi estudante da Universidade de Coimbra e em que esteve na Expo 98 como voluntário, numa altura em que o Parque das Nações estava em lançamento e não tinha ainda infraestruturas escolares ou de saúde.

"Hoje, fecha-se aqui uma sequência de instalações escolares. Deixa-se um legado para todas as gerações futuras que por aqui passarão", disse, antes de se referir à atual situação epidemiológica do país.

"Estamos num momento crucial com o encerramento do segundo período escolar, já com atividades letivas nos jardins de infância e no 1º ciclo. Quero dizer algo sobre este processo de desconfinamento: O país passa por um período complexo e nada está ganho", declarou.

Tiago Brandão Rodrigues contou em seguida que tem falado com professores e autarcas e que todos sabem que "quem mais tem a perder, se as coisas não correrem como se deseja, são as crianças e os jovens".

"Temos de fazer com que o desconfinamento possa acontecer como todos desejamos, tendo em vista abrir o terceiro período escolar como queremos, com o 2º e 3º ciclos, e depois possamos abrir com os ensinos Secundário e Superior", apontou.

Antes, o presidente da Câmara de Lisboa afirmou que a expansão daquela escola básica "encerra o compromisso do Estado com a cidade no que ao Parque das Nações diz respeito".

"Esta inauguração culmina um caminho de atrasos, insuficiências e dificuldades em responder durante 20 anos às necessidades do Parque das Nações, designadamente em matéria de infraestruturas que estavam projetadas. É justo uma palavra de agradecimento e de reconhecimento ao Governo pelo trabalho notável que desempenhou nos últimos anos no sentido de saldar todas as questões pendentes. Esta é no fundo a última da responsabilidade da administração central", advogou Fernando Medina.

Ou seja, segundo o presidente da Câmara de Lisboa, "fecha-se agora o ciclo de infraestruturas necessárias ao Parque das Nações".

"Na próxima semana, será aberto o concurso do centro de saúde do Parque das Nações. Ainda antes do verão, abrirá o concurso da nova escola básica projetada pelo saudoso arquiteto Manuel Graça Dias na zona norte do Parque das Nações", acrescentou.