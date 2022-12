Os convidados são os deputados Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, André Pinotes Batista, do Partido Socialista, e Manuel Soares de Oliveira, publicitário e diretor-geral da agência Mosca, que acaba de lançar o jogo "Quem Quer Ser Primeiro-Ministro".

Como Mariana Mortágua declinou o convite, Manuel Soares de Oliveira acabou por ser uma espécie de deputado honorário e tomou as dores do Bloco de Esquerda.

Não vamos dizer quem ganhou - terá mesmo de ouvir -, mas adiantamos que o PS parou em quase todas as casas (foi o rei dos "um" nos dados), o Bloco de Esquerda seguiu quase sempre com pontuações altas e a Iniciativa Liberal lá foi andando paulatinamente até à meta. Todos com avanços e recuos.

As cartas foram dando mote para a conversa, que atravessou temas como a corrupção, a educação, o conflito de interesses, o futebol, as guerras na Assembleia da República e muito mais. Os deputados como nunca os (ou)viu.