Com estas 10 reféns, chega a 86 o número de pessoas agora libertadas, mais de um terço das cerca de 240 sequestradas pelo Hamas no ataque de 7 de outubro e mantidas na Faixa de Gaza.

Sessenta mulheres e crianças foram libertadas desde sexta-feira, em troca de 180 prisioneiros palestinianos, no âmbito de um acordo de tréguas entre Israel e Hamas.

Também foram libertados desde sexta, mas à margem deste acordo, 19 tailandeses, um filipino e um russo-israelita.

Cinco reféns foram libertados em outubro.

Quem são então as mulheres libertadas esta terça-feira?

Mia Leimberg (17), mãe Gabriela e tia Clara

Mia Leimberg, de 17 anos, foi libertada esta terça-feira, juntamente com a mãe Gabriela Leimberg, de 59, e tia Clara Marma, de 62. A adolescente estava a segurar uma cadelinha, Bella, nos braços, nas imagens da sua libertação.

Naturais de Jerusalém, Mia e Gabriela estavam a visitar Clara e o seu parceiro, Luis Har, em Nir Yitzhak, assim como Fernando Marman, irmão de Clara e Gabriela. Os dois homens continuam sequestrados.

A família, que tem nacionalidade argentina segundo a imprensa do país, refugiou-se na sala segura da casa em que estavam durante o ataque, tentando bloquear a porta com uma cadeira, mas sem sucesso.

Mia, que adora cantar, estuda na Jerusalem High School for the Arts. A faixa pendurada em frente à escola - "Mia, estamos à espera do teu regresso" - pode agora ser removida.

Ofelia Roitman, 77

No dia 7 de outubro, a família de Ofelia Roitman, de 77 anos, perdeu o contacto com ela pouco antes das 10h00, quando estava no seu abrigo. Naquela noite, quando os soldados inspecionaram sua casa, não encontraram sinais de luta, sugerindo que havia sido sequestrada.

Roitman, de nacionalidade argentina, emigrou para Israel em 1985 e morava em Nir Oz desde então. Foi professora por 20 anos.

O seu marido, hospitalizado após uma queda, estava ausente no momento do ataque.

Ditza Heiman, 84

Até agora, o vídeo do sequestro de Ditza Heiman, de 84 anos, era a única evidência de vida à qual a família se agarrava, juntamente com o depoimento de um vizinho que testemunhou a sua captura.

Esta viúva e antiga trabalhadora da função pública, que morava sozinha em Nir Oz, refugiou-se na câmara segura da sua casa. Ditza é bisavó de cinco crianças, que adoram a sua famosa "sopa secreta".

Tamar Metzger, 78

Tamar Metzger, de 78 anos, foi levada da sua casa em Nir Oz juntamente com o marido Yoram, de 80 anos, que continua detido em Gaza.

"Até agora, está tudo bem", tinha escrito o avô para uma das suas netas em 7 de outubro, às 8h50, antes de um longo silêncio.

Tamar, ávida leitora, cuja família é originária do Iémen, é mãe de três filhos.

Ada Sagi, 75

Ada Sagi, que mora sozinha em Nir Oz desde que o seu marido morreu, foi sequestrada no seu abrigo. O seu filho Noam Sagi, que mora em Londres, percebeu que esta tinha desaparecido quando viu um vídeo na internet de um desconhecido no jardim da casa da sua mãe.

Ada, filha de sobreviventes do Holocausto, aprendeu árabe e depois passou a ensiná-lo para melhorar a comunicação com os seus vizinhos palestinianos.

Noralin Agojo, 60

Noralin Agojo, de 60 anos e natural das Filipinas, foi sequestrada em Nirim, onde visitava amigos com o seu parceiro, Gideon Babani, que morreu no atentado.

Antes de ser capturada, Noralin ligou para o irmão Exo para dizer que talvez não o veria novamente. Esta cidadã israelita mora em Yehud, perto de Telavive, onde gosta de cultivar cactos e flores.

Meirav Tal, 53

Meirav Tal, de 53 anos, foi libertada um dia depois dos dois filhos do seu parceiro, Yair Yaakov, Yagil e Or.

O casal refugiou-se na sala segura da sua casa em Nir Oz, mas, no dia seguinte, a família viu um vídeo de como os agressores entraram à força com a ajuda de granadas.

Rimon Kirsht, 36

Rimon Kirsht, de 36 anos, e seu parceiro Yagev Buchstab, de 34, ainda cativo, foram sequestrados da sua casa em Nirim, a 7 de outubro.

A jovem, aterrorizada, enviou uma última mensagem de voz à sua mãe às 8h30, na qual se ouviam os gritos dos militantes e tiros.

Kirsht, que trabalha em medicina alternativa e ama os animais, apareceu num vídeo divulgado pelo Hamas em 30 de outubro.

Por Jean-Philippe CHOGNOT/AFP