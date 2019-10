“Foi divertido descobrir que Saturno é o verdadeiro rei das luas”, disse o diretor da equipa que fez a descoberta, o astrónomo Scott Sheppard, da Carnegie Institution for Science, citado pela agência Associated Press (AP).

Ainda assim, Júpiter, o maior planeta do sistema solar, continua a ter a maior lua - Ganymede, que tem quase metade do tamanho da Terra. Já as vinte novas luas de Saturno são extremamente pequenas. Cada uma tem cerca de cinco quilómetros de diâmetro, segundo a União Astronómica Internacional (UAI), cuja presidente é a astrónoma portuguesa Teresa Lago.

A descoberta das 20 novas luas foi possível graças ao telescópio Subaru, instalado no topo do Monte Mauna Kea, no Havai, Estados Unidos da América. Sheppard diz que pode haver ainda outras cem, mais pequenas, em órbita à volta do planeta dos anéis.

O Instituto Carnegie resolveu abrir um concurso para batizar estas novas 20 luas, inspirado pelo sucesso de um desafio semelhante lançado em julho para dar nome a outras cinco luas encontradas por Sheppard.

O concurso está a decorrer até dia 6 de dezembro de 2019 e, para se habilitar a ganhar, tudo o que precisa de fazer é enviar um tweet com uma sugestão de nome para @SaturnLunacy e explicar o motivo da escolha. A organização encoraja participações que incluam fotos, produções artísticas e vídeos. É essencial usar a hashtag #NameSaturnsMoons.

Mais detalhes sobre o concurso estão disponíveis no site da Carnegie Institution for Science.