"Os cidadãos portugueses passam a estar isentos de visto para estadas na Tailândia até 60 dias. Esta medida faz parte de um novo pacote de políticas de vistos anunciada hoje, para impulsionar a economia do país através das viagens e do turismo. As novas medidas incluem a isenção de visto até 60 dias, o visto de destino (DTV) e vistos de estudante, que já estão em vigor" - revela a autoridade em comunicado.

"Portugal faz parte dos 93 países e territórios aos quais a Tailândia concede agora a isenção de visto para estadas até 60 dias", que segundo a entidade turística tinham autorização "apenas para um período de até 30 dias no país".

Os visitantes lusos passam a estar "autorizados a permanecer no destino para fins turísticos e compromissos comerciais de curta duração por um período não superior a 60 dias, podendo este ser prolongado no Serviço de Imigração por outro período não superior a 30 dias."

A Tailândia está ainda a implementar a uma nova medida: "o Destination Thailand Visa (DTV) destina-se a trabalhadores remotos, nómadas digitais e freelancers, bem como para participantes em atividades tipicamente tailandesas, como cursos de Muay Thai, aulas de culinária tailandesa, treino desportivo, tratamentos médicos, seminários e festivais de música. Os cônjuges e filhos dependentes de titulares de TVD também serão elegíveis.

O turismo da Tailândia adverte que 0s "estrangeiros que pretendam solicitar este visto devem ter um comprovativo de fundos ou uma garantia não inferior a cerca de 12.659€ (500.000 Baht) durante a sua estada. A taxa do visto é de cerca de 253€ (10.000 Baht).

Os titulares do visto TVD, em conjunto com os cônjuges e filhos a cargo, terão direito a uma estada de cinco anos com entradas múltiplas para estadas cumulativas não superiores a 180 dias, podendo ser prolongadas por mais 180 dias.

O prolongamento da "permanência de estudantes estrangeiros do ensino superior por mais de um ano após a conclusão do curso" para facilitar a empregabilidade e, caso consigam trabalho, evitar que saiam do país, podendo alterar o tipo de visto para Não-Imigração B.